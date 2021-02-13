

Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений

13.02.2021 11:50





Рейтинговое агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии и прогноз по рейтингу без изменений — на уровне «BB» с негативным прогнозом.



Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сегодня проведет брифинг для СМИ по этой теме.



Отметим, что в августе прошлого года Fitch также оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии.





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