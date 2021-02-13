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Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии без изменений
13.02.2021 11:50
Рейтинговое агентство Fitch оставило суверенный кредитный рейтинг Грузии и прогноз по рейтингу без изменений — на уровне «BB» с негативным прогнозом.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сегодня проведет брифинг для СМИ по этой теме.
Отметим, что в августе прошлого года Fitch также оставило без изменений суверенный кредитный рейтинг Грузии.
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