

Гвенетадзе: Осуществленная Нацбанком политика сыграла значительную роль в сохранении макроэкономической и финансовой стабильности

13.02.2021 13:08





Рейтинговая компания Fitch оставляет суверенный рейтинг Грузии без изменений, на ВВ. Об этом сообщает президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в соцсети.



Как отмечается в распространенной информации, осуществленная Нацбанком надежная политика сыграла значительную роль в сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, а также в сокращении рисков платежного баланса как во время предыдущих экономических шоков, так и в условиях текущей глобальной пандемии.



«Комбинация макроэкономических мероприятий и интервенций валютного рынка способствовала финансовой стабильности и смягчению колебаний обменного курса. Экономика Грузии – с высокой доларизацией, малого размера и весьма открытая (торговая открытость - 60.9% ВВП, которая гораздо выше, чем 46.5%-ный медианический показатель группы ‘BB’). Однако рамки надежной политики сохранили индикаторы колебания индекса потребительских цен и реального эффективного обменного курса Грузии ниже медианических колебаний группы ‘BB’. Благодаря макроэкономической политики +1 очко отражает силу и последовательность рамочной политики Грузии, в том числе рамки надежной монетарной политики, стратегию разумной фискальной политики и опыт хорошего выполнения количественных критериев и структурных показателей МВФ. Такая комбинация политики обеспечила устойчивость к внешним шокам, в том числе во время отрицательного развития у основных торговых партнеров, и снизила риски макроэкономической стабильности», - пишет Гвенетадзе.



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