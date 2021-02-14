Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Гахария: Обновленные данные Fitch доказывают прочность наших стратегий


14.02.2021   16:06


Fitch подтвердило IDR рейтинг Грузии в категории BB и заявило, что повторное избрание «Грузинской мечты» укрепило непрерывность экономической политики, несмотря на политическую напряженность, связанную с бойкотом парламента оппозицией, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария пишет на официальной странице в Twitter.

Как отмечает премьер, обновленные данные Fitch это отличный показатель, доказывающий прочность стратегий правительства Грузии.

«Обновленные данные FitchRatings - это отличный показатель, доказывающий прочность наших стратегий. Fitch подтвердило IDR рейтинг Грузии в категории BB и заявило, что повторное избрание «Грузинской мечты» укрепило непрерывность экономической политики, несмотря на политическую напряженность, связанную с бойкотом парламента оппозицией», - отмечает премьер.

Информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна