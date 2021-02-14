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Гахария: Обновленные данные Fitch доказывают прочность наших стратегий
14.02.2021 16:06
Fitch подтвердило IDR рейтинг Грузии в категории BB и заявило, что повторное избрание «Грузинской мечты» укрепило непрерывность экономической политики, несмотря на политическую напряженность, связанную с бойкотом парламента оппозицией, - об этом премьер-министр Грузии Георгий Гахария пишет на официальной странице в Twitter.
Как отмечает премьер, обновленные данные Fitch это отличный показатель, доказывающий прочность стратегий правительства Грузии.
«Обновленные данные FitchRatings - это отличный показатель, доказывающий прочность наших стратегий. Fitch подтвердило IDR рейтинг Грузии в категории BB и заявило, что повторное избрание «Грузинской мечты» укрепило непрерывность экономической политики, несмотря на политическую напряженность, связанную с бойкотом парламента оппозицией», - отмечает премьер.
Информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.
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