

Прожиточный минимум в Грузии вырос

15.02.2021 11:42





По данным Национальной службы статистики, в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года прожиточный минимум в Грузии вырос. В декабре 2020 года прожиточный минимум для мужчин трудоспособного возраста составлял 192,5 лари, а в январе этого года этот показатель увеличился на 3 лари и 10 тетри, составив 195,6 лари в целом.



В то же время, по данным Национальной службы статистики, по сравнению с декабрем прожиточный минимум среднего потребителя в январе увеличился на 2,7 лари и составил 173,2 лари.



Национальная служба статистики устанавливает прожиточный минимум на основе минимальной продовольственной корзины. В минимальную продуктовую корзину входит количество продуктов, физиологически необходимое для нормальной жизни и трудоспособности мужчины трудоспособного возраста. Продовольственная корзина прожиточного минимума состоит из 40 наименований продуктов — хлеба, круп, мяса, молочных продуктов, овощей и кондитерских изделий.



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