

НБГ: Италия занимает первое место по денежным переводам

15.02.2021 18:00





По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в январе 2021 года составил 149,8 миллиона долларов (493,8 миллиона лари), что на 19,2% (24,1 миллиона долларов) больше, чем в январе 2020 года.



По данным Национального банка, 93,2% денежных переводов в Грузию поступают из 16 крупнейших стран-партнеров, где объем таких переводов в январе превысил 1 миллион долларов. На те же 16 стран пришлось 92,8% всех денежных переводов в январе прошлого года.



Что касается стран, из которых поступило больше всего денежных переводов в январе, на первом месте Италия — 27,32 миллиона долларов, что на 29,72% больше, чем в предыдущем году. Затем идет Российская Федерация — 23,18 миллиона долларов, снижение по сравнению с прошлым годом — 11,44%.



Греция — 18,62 миллиона долларов, что на 25,25% больше, чем в предыдущем году.



США -18,07 миллиона долларов, что на 33,24% больше, чем в предыдущем году.



Израиль — 13,16 миллиона долларов, что на 0,55% больше, чем в предыдущем году.



Турция — 7,16 миллиона долларов, что на 8,54% больше, чем в предыдущем году.



Украина — 6,43 миллиона долларов, что на 80,65% больше, чем в предыдущем году.



Германия — 6,06 миллиона долларов, что на 57,15% больше, чем в предыдущем году.



Азербайджан — 5,32 миллиона долларов, что на 213,08% больше, чем в предыдущем году.



Испания — 3,51 миллиона долларов, что на 1,82% больше, чем в предыдущем году.



Франция — 2,39 миллиона долларов, что на 32,79% больше, чем в предыдущем году.



Казахстан — 2,20 миллиона долларов, что на 11,21% больше, чем в предыдущем году.



Польша — 1,95 миллиона долларов, что на 2,94% больше, чем в предыдущем году.



Канада — 1,46 миллиона долларов, что на 53,67% больше, чем в предыдущем году.



Великобритания — 1,37 миллиона долларов, что на 15,59% больше, чем в предыдущем году.



По данным Национального банка, основным источником денежных переводов в Грузию являются денежные переводы эмигрантского населения.





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