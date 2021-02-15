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Статистика денежных переводов в Грузию за январь 2021 года
15.02.2021 20:47
Национальный банк Грузии (НБГ) публикует статистику денежных переводов за январь 2021 года.
По данным Национального банка, в январе 2021 года в страну было отправлено почти 150 миллионов долларов, что на 24,1 миллиона долларов (19,2%) больше, чем в январе 2020 года. Однако объем денежных переводов снизился по сравнению с декабрем 2020 года, когда в страну было отправлено почти 200 миллионов долларов.
Доля стран Евросоюза в январских денежных переводах составляет 44,40%, всего из этих стран в Грузию было переведено 66,49 миллиона долларов США.
В январе наибольшая сумма денег была отправлена в Грузию из Италии — 27,32 миллиона долларов, на Италию приходится 18,24% от общего объема денежных переводов.
Денежные переводы из России в Грузию снизились примерно на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 23,18 миллиона долларов США.
За Россией, по размеру суммы денежных переводов следует Греция — 18,62 миллиона долларов США.
Из Соединенных Штатов Америки было выслано — 18,07 миллиона долларов США.
Денежные переводы из Германии увеличились примерно на 57% и составили 6,06 миллиона долларов.
Из стран ЕС по объемам денежных переводов, Германия уступает только Италии и Греции.
В январе 2021 года из Грузии за границу было отправлено 17,2 миллиона долларов (56,8 миллиона лари), что на 6,7% меньше аналогичного показателя января 2020 года (18,5 миллиона долларов).
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