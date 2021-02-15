

Турнава: Установленные в ноябре ограничения сегодня позволили открыть экономику

15.02.2021 20:56





Именно введение точечных ограничений в ноябре прошлого года позволило правительству открыть экономику, заявила на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета глава Минэкономики Натия Турнава.



«Именно из-за этого решения, сегодня мы можем говорить о послаблениях. Это была та ограничительная мера, которая дала позитивный эффект и в других странах, и в Грузии», — отметила министр.



По ее словам, правительство Грузии не торопится отменять ограничения на передвижение транспорта и пешеходов в ночное время суток – в Грузии с 28 ноября действует комендатский час – на улицу нельзя выходить с 9 вечера до 5 утра. За нарушение этого ограничения установлен крупный штраф – 2 тысячи лари (около 600 долларов). В Тбилиси и других городах уже прошло несколько акций протеста против «комендантского часа».



Между тем с 8 февраля уже возобновил работу общественный транспорт в крупных городах, открылись торговые центры, а с 15 февраля возобновилось очное обучение в школах, разрешена работа ресторанов и кафе на улице.



«Возможно, отмену ограничения на передвижение в ночное время суток мы оставим напоследок. Не будем торопиться, потому что один неосторожный шаг может создать проблему и вынудить нас вновь ввести ограничения, чего мы очень не хотим», — сказала Турнава.



По ее словам, вопрос отмены комендантского часа требует проведения анализа – как изменится эпидситуация после восстановления работы общественного транспорта, торговых центров, школ и так далее.



Турнава подчеркнула, что на данном этапе приоритетом правительства является возобновление работы детских садов, спортивных залов и междугороднего транспорта.



В настоящее время в Грузии не работают закрытые рестораны и кафе, спортзалы, бассейны, не проводятся развлекательные мероприятия, закрыты театры и кинотеатры. В выходные не работает общественный транспорт, закрыты вещевые рынки и магазины.



Также в стране действует правило обязательного ношения масок на улицах и в закрытых помещениях.



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