

С 1 марта за нерастаможенные автомобили будут штрафовать

16.02.2021 12:11





Владельцы автомобилей обязаны отправить автомобили на реэкспорт или пройти таможенные процедуры до 1 марта, в противном случае они будут оштрафованы, говорится в сообщении Службы доходов Грузии.



В связи с пандемией коронавируса министерство финансов Грузии, опираясь на рекомендации Межведомственного координационного совета при правительстве, продлил до 1 марта 2021 года срок таможенного оформления автомобилей (растаможки), ввезенных на территорию Грузии до 1 мая 2020 года. Таким образом, у владельцев завезенных в страну машин было как минимум девять месяцев для этой процедуры, вместо положенных двух.



«До 1 марта владелец транспортного средства обязан провести реэкспорт или другие таможенные процедуры автомобиля, ввезенного в Грузию до 1 мая 2020 года», — говорится в заявлении Службы доходов.



При этом ведомство напоминает, что в случае нарушения сроков декларирования за каждый просроченный день штраф составит 50 лари и будет необходимо обязательное прохождение таможенных процедур в течение месяца.



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