

На портале для выезда за границу на заработки уже зарегистрировались 53 274 гражданина Грузии

16.02.2021 16:47





По информации Государственного агентства по содействию занятости, на сегодняшний день, на «Портале регистрации трудовых мигрантов на соискание временной работы» зарегистрировались 53 274 человека, из которых 35 121 лицо заполнили форму «Временного трудоустройства в Германии».



Для информации, регистрация граждан Грузии для временного легального трудоустройства в Германии началась 15 февраля. Доступна работа для сезонных работ в сельскохозяйственном секторе, что предполагает сбор различных сезонных культур. На рынке труда Германии граждане Грузии смогут найти временную легальную работу на срок от 1 до 3 месяцев. Сезонные работы начнутся в апреле.



Регистрация доступна круглый год на портале: https://workabroad.moh.gov.ge/



Для получения дополнительной информации, посетите страницу Государственного агентства по содействию занятости в Facebook или позвоните на горячую линию — 1505.



Временное сезонное трудоустройство осуществляется в рамках соглашения между Грузией и Германией.



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