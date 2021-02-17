

Десять бизнес-ассоциаций Грузии выступили с обращением к премьер-министру

17.02.2021 12:49





Десять бизнес-ассоциаций Грузии выступили с обращением к премьер-министру Гиоргию Гахария.



Они просят позволить торговым объектам работать по выходным, дать разрешение на возобновление работы ресторанов в полном объеме, на два часа передвинуть комендантский час и с 22 февраля открыть горнолыжные курорты.



На брифинге директор ТЦ «Tbilisi Central» Леван Каралашвили заявил, что для торговых объектов критически важна работа по выходным, поскольку 40 процентов продаж приходится именно на эти дни. Также, торговые объекты просят ввести льготы на выплаты по налогу на имущество.



Глава Федерации отелей Грузии Шалва Алавердашвили в свою очередь рассказал, что если правительство с 22 февраля даст горным курортам возможность продолжить работу, «еще можно будет спасти эти объекты».



В обращении также упоминается институт Бизнес-омбудсмена Грузии, который назначается премьер-министром при согласии председателя парламента. Бизнесмены требуют, чтобы глава данного ведомства избирался при их участии.



Ассоциации также выразили готовность принять участие в процессе ввоза ковид-вакцин в Грузию и в вакцинации.



Они просят встречи с премьер-министром, эпидемиологами и экономической командой правительства.



Обращение подписали:



Ассоциация рестораторов Грузии;

Ассоциация гастрономии Грузии;

Ассоциация ритейлеров Грузии;

Ассоциация дистрибьюторов Грузии;

Союз налогоплательщиков Грузии;

Федерация производителей Грузии;

Ассоциация торговых центров Грузии;

Ассоциация транспорта и дорог Грузии;

Федерация отелей Грузии;

Бизнес-ассоциация горных курортов;



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