

Цкитишвили: За сложный для всех 2020 год не был приостановлен ни один системный проект

17.02.2021 16:16





«Сегодня я могу смело сказать, что результат работы министерства налицо. Мы смогли выполнить важные проекты и эффективно управлять проектами даже в условиях пандемии. На протяжении 2020 года осуществлялись 6000 проектов, на которых было трудоустроено 31 000 человек и 1300 компаний», — заявила первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, выступая в парламента в рамках «министерского часа».



По словам министра, в сложный для всех 2020 год не был приостановлен ни один системный проект и найдены ресурсы для увеличения финансирования министерства в 2021 году.



Майя Цкитишвили отметила, что, несмотря на количество проектов и увеличение бюджета, проблема т.н незаконного присвоения не существует и бюджет перевыполняется.





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