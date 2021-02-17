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Цкитишвили: За сложный для всех 2020 год не был приостановлен ни один системный проект


17.02.2021   16:16


«Сегодня я могу смело сказать, что результат работы министерства налицо. Мы смогли выполнить важные проекты и эффективно управлять проектами даже в условиях пандемии. На протяжении 2020 года осуществлялись 6000 проектов, на которых было трудоустроено 31 000 человек и 1300 компаний», — заявила первый вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, выступая в парламента в рамках «министерского часа».

По словам министра, в сложный для всех 2020 год не был приостановлен ни один системный проект и найдены ресурсы для увеличения финансирования министерства в 2021 году.

Майя Цкитишвили отметила, что, несмотря на количество проектов и увеличение бюджета, проблема т.н незаконного присвоения не существует и бюджет перевыполняется.

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