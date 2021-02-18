

65,821 граждан Грузии прошли регистрацию с целью трудоустройства в Германии

18.02.2021 22:20





По состоянию на 18 февраля, на «Портале регистрации трудовых мигрантов на соискание временной работы» зарегистрировались 65,821 граждан Грузии.



Они прошли регистрацию с целью отправки на сезонную работу в Германии заполнив аппликацию «Временное трудоустройство в Германии».



Еще два дня назад число желающих составляло лишь 35 тысяч человек.



Как уже сообщалось, граждане Грузии могут получить временную легальную работу на рынке труда Германии в течении трех месяцев.



Сезонные работы в аграрном секторе начнутся в Германии с 1 апреля. Регистрация продлится в течении всего года. Регистрация на сезонную работу началась 15 февраля.



Доступна работа для сезонных работ в аграрном секторе. Соискатель регистрируется на специальном портале регистрации http://workabroad.gov.ge/.





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