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65,821 граждан Грузии прошли регистрацию с целью трудоустройства в Германии


18.02.2021   22:20


По состоянию на 18 февраля, на «Портале регистрации трудовых мигрантов на соискание временной работы» зарегистрировались 65,821 граждан Грузии.

Они прошли регистрацию с целью отправки на сезонную работу в Германии заполнив аппликацию «Временное трудоустройство в Германии».

Еще два дня назад число желающих составляло лишь 35 тысяч человек.

Как уже сообщалось, граждане Грузии могут получить временную легальную работу на рынке труда Германии в течении трех месяцев.

Сезонные работы в аграрном секторе начнутся в Германии с 1 апреля. Регистрация продлится в течении всего года. Регистрация на сезонную работу началась 15 февраля.

Доступна работа для сезонных работ в аграрном секторе. Соискатель регистрируется на специальном портале регистрации http://workabroad.gov.ge/.

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