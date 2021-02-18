|
|
|
65,821 граждан Грузии прошли регистрацию с целью трудоустройства в Германии
18.02.2021 22:20
По состоянию на 18 февраля, на «Портале регистрации трудовых мигрантов на соискание временной работы» зарегистрировались 65,821 граждан Грузии.
Они прошли регистрацию с целью отправки на сезонную работу в Германии заполнив аппликацию «Временное трудоустройство в Германии».
Еще два дня назад число желающих составляло лишь 35 тысяч человек.
Как уже сообщалось, граждане Грузии могут получить временную легальную работу на рынке труда Германии в течении трех месяцев.
Сезонные работы в аграрном секторе начнутся в Германии с 1 апреля. Регистрация продлится в течении всего года. Регистрация на сезонную работу началась 15 февраля.
Доступна работа для сезонных работ в аграрном секторе. Соискатель регистрируется на специальном портале регистрации http://workabroad.gov.ge/.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна