

Бизнес комментирует отставку премьер-министра

19.02.2021 14:39





18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария, который руководил правительством с 9 сентября 2019 года покинул свой пост.







Бизнесмены негативно оценили этот факт, так как по их мнению, экс-глава правительства хорошо понимал нужны бизнеса и его отставка негативно повлияет на экономическую ситуацию в стране.







По словам корпоративного директора компании «Натахтари» Николоза Хундзакишвили, уход премьер-министра не должен привести к углублению политического кризиса, который может навредить инвестиционному климату и работе бизнеса.







«Две недели назад мы встречались с премьер-министром, и тогда ничего не свидетельствовало о том, что он собирается в отставку. Сейчас важно не допустить углубления напряженности, так как любой политический кризис ухудшает бизнес-климат. Экономическое развитие невозможно без политической стабильности, и мы надеемся, что ситуация очень скоро стабилизируется. В противном случае мы все окажемся в очень сложном положении» - заявил он.



По его словам, ушедший премьер-министр был позитивно настроен в отношении бизнеса, и всегда пытался советоваться с предпринимателями.



«Разумеется, есть проблемы, и не всегда у него все получалось, в особенности в том, что касается темпов принятия важных решений. Тем не менее у Гахария было понимание нужд бизнеса, его функции и роли в строительстве государства» - считает представитель компании «Натахтари».



Учредитель компании «Телавский винный погреб» Зураб Рамазашвили заявил, что решения, принятые в период правительства Георгия Гахария, позитивно отразились на сельском хозяйстве и виноделии.



«Мне приходилось работать со всеми премьер-министрами прошлых лет, и я могу дать самую высокую оценку Гахария. Решения, принимаемые правительством в его период, имели позитивное воздействие на бизнес-климат. Что касается нового премьер-министра, то я от него жду внедрения норм контроля над качеством грузинской продукции, которая идет на экспорт. Создание механизмов гарантии качества экспортной продукции – это один из способов увеличения конкурентоспособности страны» - заявил винодел.



Деятельность экс-премьера позитивно оценивает и директор торгового центра «Лило молл» Георгий Кварацхелия. По его словам, экс-премьер был близок к бизнесу и хорошо понимал его нужды.



«Георгий Гахария был сильный премьер-министр, и очень жаль, что он ушел. Он хорошо понимал, какие проблемы стоят перед бизнесом и что надо делать для их решения. Как кризис-менеджера я могут оценить его на 10 баллов по 10-балльной системе» - заявил он.



Более или менее позитивно оценивает деятельность экс-премьера оценивает директор компании по производству консервов «Кула» Иване Гоглидзе.



«Георгий Гахария более или менее слышал голос бизнеса, может быть не полностью, но в значительной степени. По 10-балльной системе я бы оценил его работу на 8 баллов, соответственно он был неплохой премьер-министр. Что касается нового премьер-министра, он должен максимально способствовать бизнесу, чтоб в бюджет поступали налоги и в стране была стабильность» - заявил он.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





