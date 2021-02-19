

Обращение Бизнес-ассоциации Грузии к кандидату в премьер-министры страны

19.02.2021 19:01





Бизнес-ассоциация Грузии выразила свое отношение к выдвижению на пост кандидата в премьер-министры страны Ираклия Гарибашвили, и подчеркивает необходимость налаживание координированного сотрудничества между правительством и бизнесом, что будет способствовать решению экономических проблем, возникших в результате пандемии.



«Мы полагаем, что опыт сотрудничества Ираклия Гарибашвили с бизнесом в период его нахождения на посту премьер-министра поможет налаживанию сотрудничества, которое пойдет на пользу как правительству, так и бизнесу.



Мы также надеемся, что конструктивное сотрудничество сделает более эффективным поддержку бизнеса правительством.





Для решения существующих в настоящее время экономических проблем чрезвычайно важна своевременная отмена принятых регуляций, и ускорить проведение реформ, жизненно необходимых для реабилитации бизнеса.



В нынешней ситуации любые инвестиции, каждое новое рабочее место имеет гораздо большее значение, чем это было до пандемии» - говорится в заявлении.



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