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Обращение Бизнес-ассоциации Грузии к кандидату в премьер-министры страны


19.02.2021   19:01


Бизнес-ассоциация Грузии выразила свое отношение к выдвижению на пост кандидата в премьер-министры страны Ираклия Гарибашвили, и подчеркивает необходимость налаживание координированного сотрудничества между правительством и бизнесом, что будет способствовать решению экономических проблем, возникших в результате пандемии.

«Мы полагаем, что опыт сотрудничества Ираклия Гарибашвили с бизнесом в период его нахождения на посту премьер-министра поможет налаживанию сотрудничества, которое пойдет на пользу как правительству, так и бизнесу.

Мы также надеемся, что конструктивное сотрудничество сделает более эффективным поддержку бизнеса правительством.


Для решения существующих в настоящее время экономических проблем чрезвычайно важна своевременная отмена принятых регуляций, и ускорить проведение реформ, жизненно необходимых для реабилитации бизнеса.

В нынешней ситуации любые инвестиции, каждое новое рабочее место имеет гораздо большее значение, чем это было до пандемии» - говорится в заявлении.

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