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Граждане Грузии официально смогут трудоустроиться в Израиле и во Франции
19.02.2021 20:57
По информации руководителя ассоциации эмигрантов Грузии Георгия Симонишвили, после Германии, граждане Грузии вскоре официально смогут трудоустроиться еще в двух странах - Израиле и Франции.
Как Симонишвили пишет в Facebook, в ближайшее время к этому списку добавятся еще несколько европейских стран.
«После завершения успешных переговоров с Германией, о легальном трудоустройстве граждан Грузии начнутся переговоры с Израилем и Францией, как вы знаете, от плана легального трудоустройства в Израиле нас отделяет один шаг, на данном этапе препятствует осложненная пандемия в Израиле.
Следующим направлением после Германии и Израиля станет Франция, к этому списку вскоре еще добавятся несколько европейских стран. С дополнительными новостями ознакомлю позже», - пишет Леван Симонишвили.
Напомним, что 11 февраля министерство здравоохранения Грузии распространило информацию, согласно которой граждане Грузии смогут временно легально работать в Германии на сезонных работах. На специально для этого созданном сайте уже зарегистрированы более 60 тысяч граждан, претендующих на 500 мест.
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