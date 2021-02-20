

Кандидат в министры финансов считает сокращение внешнего долга основным вызовом на ближайшие годы

20.02.2021 13:58





По заявлению кандидата в министры финансов Грузии Иване Мачавариани, основной вызов правительства в ближайшие 3-4 года - это сокращение внешнего долга.



Как заявил он, представляя правительственную программу на совместном заседании 5 комитетов парламента, необходимо с 2022 года начать сокращение внешнего долга и, соответственно, дефицита.



«В этом году прогнозируется рост экономики в пределах 4%. Только в 2020 году экономика Грузии потеряла 4 миллиарда лари. В 2020-2021 годах общие потери составят 8,5 млрд лари. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается окончание пандемии, в течение следующих 3-4 лет в мире и у наших торговых партнеров менее предполагаем быстрый экономический подъем. Нашим основными вызовом в данные годы будет сокращение государственного долга, исходя из негативных эффектов пандемии, который в отношении внутреннего валового продукта (ВВП) превысил 60%-й порог. Параллельно с сокращением долга должен ежегодно сокращаться и дефицит. Необходимо с 2022 года его радикальное сокращение и возвращение к допандемической отметке. Но важно, чтобы это не происходило за счет таких экономических мероприятий, которые помешают экономическому росту и не позволят нам иметь быстрый подъем в постпандемический период», - сказал Иване Мачавариани.



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