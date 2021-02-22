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Грузинские компании примут участие в строительстве 35-километровой трассы в Кахети


22.02.2021   13:46


«Строительство самого загруженного участка дороги, 35-километровой трассы в Кахети, которое финансируется из госбюджета, начнется в 2021 году», - сообщил кандидат на пост министра регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе. По словам главы ведомства, грузинские компании с необходимой квалификацией смогут участвовать в тендере на право проведения работ на определенных участках дороги.

«Подобный опыт министерство получило благодаря реализации проекта объездной дороги в Кутаиси, где грузинская компания выиграла тендер на строительство трех из четырех участков трассы», - сказал Карселадзе.

Тендер на строительство дороги Тбилиси-Сагареджо будет объявлен в 2021 году.



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