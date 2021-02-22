

Глава Ассоциации рестораторов: из 10,000 объектов, работают лишь 700

22.02.2021 16:22





Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе вновь обратился к властям с требованием смягчить ковид-ограничения, открыть зимние курорты и дать возможность ресторанам принимать посетителей в помещении. Об этом он заявил на брифинге Ассоциации рестораторов 22 февраля.



«Финансовый убыток настолько колоссальный, что даже невозможно представить. 250 тысяч человек без работы. А ведь [сектора туризма] составлял 8 процентов экономики с оборотом в 3.5 млрд. долларов в год. Сегодня из 10,000 объектов питания, которые были до ковида, работают лишь до 700-т. Представьте с чем мы имеем дело. Если все не заработает, невозможно… Тут речь идет не о развитии этой страны, а о выживании народа и возможности открыть экономику», — сказал он.



Напомним, на данный момент посетители ресторанов могут расположиться лишь в открытом пространстве — например, на улице и то лишь в будние дни.



На вопрос журналиста, помогает ли ресторанам возможность работать в открытом пространстве, Бурджанадзе ответил, что из оставшихся ресторанов, только у 10% есть открытые площадки и не у всех есть возможность ими пользоваться, поскольку это требует дополнительных финансов.



Напомним, что по статистике в 2019 реальный рост ВВП Грузии составил 5 процентов — более 49 млрд. лари по нынешним ценам. В экономике доля сферы питания составляла 5,2% и превышала 2 млрд. долларов.



Данные об экономическом росте 2020 года еще не опубликованы, но по предварительной оценке Национального департамента статистики Грузии в декабре 2020 года по сравнению с прошлым ВВП сократился на 7,9%, а реальный средний рост экономики за 2020 год — -6,1%.



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