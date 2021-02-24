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В Батуми рестораны откроются с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта
24.02.2021 14:45
Функционирование ресторанов в масштабе всей Грузии будет полностью восстановлено с начала марта. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после заседания межведомственного координационного совета по коронавирусу.
Как отметил Гарибашвили, рестораны будут открыты в Батуми с 1 марта, а с 8 марта - в остальной части Грузии. «Рестораны возобновят функционирование в закрытых помещениях, за исключением субботы и воскресенья, в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта. В закрытом помещении рестораны должны будут тщательно соблюдать установленные рекомендации и стандарты, которые будут строго контролироваться соответствующими ведомствами.
Конференция и тренинги будут возобновлены при соблюдении соответствующего протокола с 1 марта», - сообщил Гарибашвили.
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