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Горные курорты Грузии откроются с 25 февраля


25.02.2021   09:52


С 25 февраля откроются горные курорты, - об этом после заседания межведомственного координационногосовета сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

По его словам, с 8 марта на горных курортах будут открыты и канатные дороги.

«Представляем план поэтапного восстановления экономической деятельности. Гостиницы на горных курортах откроются с завтрашнего дня, 25 февраля, в полном соответствии с действующими эпидемиологическими стандартами и регуляциями. Канатные дороги на горных курортах будут открыты с 8 марта также в полном соответствии с эпидемиологическими стандартами и регуляциями», - заявил Гарибашвили.

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