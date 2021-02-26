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По предварительным оценкам, в январе экономика Грузии сократилась на 11.5%
26.02.2021 11:56
По предварительным оценкам, в январе 2021 года экономика Грузии сократилась на 11.5%, - об этом сообщил исполнительный директор Национальной службы статистики Гогита Тодрадзе.
«Согласно декларированным данным предприятий-плательщиков НДС, в январе 2021 года, сравнительно с соответствующим периодом прошлого года, налицо спад экономики Грузии 11.5%», – отметил Тодрадзе.
По его словам, в январе 2021 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдалось снижение в следующих направлениях деятельности: строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, обеспечение средств размещения, искусство, развлечения и отдых, деятельность, связанная с недвижимостью, подача электричества, газа, пара и кондиционирование воздуха, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов. В то же время рост наблюдался в сферах информации и коммуникации, финансов и страховой деятельности.
При этом в январе 2021 года число ново зарегистрированных предприятий составило 2 835, что на 23.3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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