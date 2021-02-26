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Более 90 тысяч граждан Грузии выразили желание работать в Германии
26.02.2021 15:23
По данным на 25 февраля 91,616 граждан Грузии прошли регистрацию с целью отправиться на сезонные трудовые работы в Германию. Об этом сообщает Государственное агентство содействия трудоустройству при правительстве Грузии.
На первом этапе только 500 граждан Грузии смогут поехать на работу в ФРГ [то есть 0,54% от тех, кто в настоящее время зарегистрирован].
Регистрация граждан Грузии для временного легального трудоустройства в Германии началась 15 февраля. Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве.
По данным агентства занятости, граждане Грузии смогут получить временную легальную работу на немецком рынке труда на срок от 1 до 3 месяцев. Сезонные работы начнутся в апреле.
Регистрация будет доступна в течение года.
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