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S&P Global: Суверенный кредитный рейтинг Грузии оставлен без изменений, на уровне «BB»
27.02.2021 11:38
Несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис, после рейтинговой компании Fitch, еще одно рейтинговое агентство S&P Global опубликовало отчет, согласно которому, суверенный кредитный рейтинг Грузии оставлен без изменений, на уровне «BB», - об этом «IPN» сообщили в Минфине Грузии.
По заявлению ведомства, несмотря на ухудшение перспектив, которое в первую очередь связано с оценкой агентства по поводу глобального восстановления туризма, сохранение рейтинга является нашим значительным достижением.
«Правительство вновь придерживается цели, заключающейся в том, чтобы Грузия к 2024 году получила инвестиционный рейтинг, до достижения которого осталось 2 ступени.
Сохранение рейтинга подтверждает, что в результате проводимой правительством разумной макроэкономической политике, фискальной стабильности страны опасность не угрожает.
Следует отметить, что, несмотря на пандемию, Грузия не приостанавливала такие важные реформы, как: индексация пенсий, реформа по полному автоматическому возврату НДС и др.
Политическая нестабильность последних дней, как и ожидалось, отражена в отчете агентства и отмечается, что этот процесс может создать угрозу доверию инвесторов и в среднесрочной перспективе сократить объем инвестиций.
Именно поэтому важно сохранение в стране стабильной политической обстановки, чтобы не помешать процессу восстановления и оздоровления экономики в постпандемический период.
Еще большее усиление макроэкономической стабильности отразится на кредитном рейтинге, и в конечном итоге приведет нас к инвестиционному рейтингу, что со своей стороны обеспечит экономический рост в стране», - говорится в информации.
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