|
|
|
Турнава: Проведение Кубка мира в Бакуриани - шаг вперед для задействования вновь туристического потенциала
28.02.2021 21:38
Проведение Кубка мира в Бакуриани - это шаг вперед не только для развития нашего спорта, но и для задействования вновь туристического потенциала страны, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.
По ее словам, Международная федерация лыжного спорта на высшем уровне оценила как организацию, так и качество инфраструктуры страны.
«Бакуриани - в эпицентре мирового зимнего спорта. Сегодня завершилось крупное спортивное соревнование - этап Кубка мира по ски-кроссу, длившийся три дня, а через несколько дней пройдут подобные соревнования высокого уровня по сноуборд-кроссу. Международная федерация лыжного спорта оценила на самом высоком уровне как организацию, так и качество нашей инфраструктуры», - сказала Турнава, посетившая соревнования Кубка мира по ски-кроссу в Бакуриани и вместе с организаторами ознакомившаяся с организационными вопросами турнира.
По словам министра, в 2020 году, несмотря на пандемию, в Бакуриани завершено строительство новой канатной дороги, также усовершенствован компонент искусственного снега.
«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Это первое спортивное мероприятие такого высокого ранга в Бакуриани, а это означает, что мы уже находимся на мировой карте зимнего спорта. Мы также готовимся к чемпионату мира, который состоится в 2023 году», - сказала министр.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна