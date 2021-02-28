

Турнава: Проведение Кубка мира в Бакуриани - шаг вперед для задействования вновь туристического потенциала

28.02.2021 21:38





Проведение Кубка мира в Бакуриани - это шаг вперед не только для развития нашего спорта, но и для задействования вновь туристического потенциала страны, - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.



По ее словам, Международная федерация лыжного спорта на высшем уровне оценила как организацию, так и качество инфраструктуры страны.



«Бакуриани - в эпицентре мирового зимнего спорта. Сегодня завершилось крупное спортивное соревнование - этап Кубка мира по ски-кроссу, длившийся три дня, а через несколько дней пройдут подобные соревнования высокого уровня по сноуборд-кроссу. Международная федерация лыжного спорта оценила на самом высоком уровне как организацию, так и качество нашей инфраструктуры», - сказала Турнава, посетившая соревнования Кубка мира по ски-кроссу в Бакуриани и вместе с организаторами ознакомившаяся с организационными вопросами турнира.



По словам министра, в 2020 году, несмотря на пандемию, в Бакуриани завершено строительство новой канатной дороги, также усовершенствован компонент искусственного снега.



«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Это первое спортивное мероприятие такого высокого ранга в Бакуриани, а это означает, что мы уже находимся на мировой карте зимнего спорта. Мы также готовимся к чемпионату мира, который состоится в 2023 году», - сказала министр.



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