

Батумские рестораны будут обслуживать клиентов в закрытых пространствах

01.03.2021 10:29





С сегодняшнего дня в Батуми открылись внутренние пространства ресторанов. Работа ресторанов по всей Грузии полностью восстановиться в марте.



Как сообщил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, с 1 марта рестораны открываются в Батуми, а с 8 марта – в остальной Грузии.



«Рестораны возобновят функционирование в закрытых помещениях, за исключением субботы и воскресенья, в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта. В закрытом помещении рестораны должны будут тщательно соблюдать установленные рекомендации и стандарты, которые будут строго контролироваться соответствующими ведомствами.



Конференция и тренинги будут возобновлены при соблюдении соответствующего протокола с 1 марта», - заявил Гарибашвили.



Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.



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