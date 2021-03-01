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Батумские рестораны будут обслуживать клиентов в закрытых пространствах


01.03.2021   10:29


С сегодняшнего дня в Батуми открылись внутренние пространства ресторанов. Работа ресторанов по всей Грузии полностью восстановиться в марте.

Как сообщил ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, с 1 марта рестораны открываются в Батуми, а с 8 марта – в остальной Грузии.

«Рестораны возобновят функционирование в закрытых помещениях, за исключением субботы и воскресенья, в Батуми с 1 марта, а в остальной Грузии - с 8 марта. В закрытом помещении рестораны должны будут тщательно соблюдать установленные рекомендации и стандарты, которые будут строго контролироваться соответствующими ведомствами.

Конференция и тренинги будут возобновлены при соблюдении соответствующего протокола с 1 марта», - заявил Гарибашвили.

Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.

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