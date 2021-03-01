

В 2020 году за 1 лари продано госимущество стоимостью более 29 млн лари

01.03.2021 12:58





В 2020 году за 1 лари было продано государственное имущество стоимостью более 29 млн лари. Соответствующую информацию «IPN» предоставили в Национальном агентстве государственного имущества Грузии.



По информации ведомства, в 2020 году, рыночная цена госимущества, приватизированного в форме прямой продажи за символическую цену, составляет 29 012 665 лари.



Вместе с тем, как заявляют в агентстве, стоимость части приватизированного в прошлом году за 1 лари имущества не оценивалась. В частности, речь идет об имуществе, переданном патриархии Грузии, беженцам и экоэмигрантам, по ходатайству Минобороны и МВД, а также – физическим и юридическим лицам.



Что касается статистики за прошлые годы, в разных регионах Грузии в 2015 году за 1 лари было продано госимущество в общей сложности стоимостью 3 467 056 лари, в 2016 году – стоимостью 9 225 999, в 2017 году – стоимостью 1 476 583 лари, в 2018 году – стоимостью – 4 022 168 лари, а в 2019 году – стоимостью более 85 млн лари.



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