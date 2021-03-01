

Грузия частично намерена заменить российское зерно казахским

01.03.2021 17:38





Грузия частично намерена заменить российское зерно казахским – заявил глава Ассоциации производителей хлебопродуктов Леван Силагава.



По его словам, этот стало необходимым на фоне введение Россией таможенных пошлин и квот на экспорт, что сделало возможным возникновение дефицита зерна в Грузии. Соответственно, поэтому было принято решение о начале импорта из Казахстана – это не сможет полностью заменить российское зерно, но по крайней мере снизит зависимость от него.



«С 1 марта экспорт зерна из России облагается пошлиной в размере 50 евро за тонну, и это значительно усложнило ситуацию на международном рынке. Россия является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерновых и это привело к росту цен на зерно. Частично мы сможем компенсировать сокращение импорта из России за счет Казахстана, рассматривается также возможность начала закупок в Украине и Румынии. Мы не можем полностью отказаться от российского зерна, так как у Казахстана экспортный потенциал меньше. Соответственно, замещение российского зерна будет только частичным» - заявил он.



По его словам, в настоящее время в Грузии накоплен 2-месячный запас зерна, поэтому продовольственной безопасности страны на сегодняшний день ничто не угрожает.





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