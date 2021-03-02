

В Грузии подорожали продукты питания

02.03.2021 12:14





По данным Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»), в феврале 2021 года уровень инфляции в Грузии составил 1,1 % по сравнению с предыдущим месяцем, а годовой уровень инфляции — 3,6%.



Показатель базовой инфляции в феврале текущего года достиг 6,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Согласно «Сакстат», цены возросли на продукты питания и безалкогольные напитки. В частности:



На сахар, джемы и другие сладости – 5,4%;

На подсолнечное масло — 4,9%;

На фрукты – 2,6%;

На минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки – 2,3%;

На овощи – 1,9%

На хлеб и хлебобулочные изделия – 1,5% процента;

Вместе с тем, цены снизились на молочные продукты, сыр и яйца (- 2,7%).



Национальная служба статистики также отмечает, что возросли расходы на эксплуатацию личного автотранспорта (3,7%), наблюдается рост тарифов в досуговых объектах и объектах размещения (3,7%).



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