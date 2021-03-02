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В парламенте Грузии готовы ответить на вопросы по Намахвани ГЭС
02.03.2021 17:35
В парламенте Грузии заявили, что готовы вызвать нескольких министров для дачи ответов по вопросам строительства Намахвани ГЭС. Напомним, в Грузии на протяжении последних месяцев проходили митинги против проекта, в последние дни масштабы акций значительно возросли.
Первым, 2 марта проект упомянул лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Он призвал правительство и парламент ответить на вопросы населения о проекте, а в случае отсутствия ответов отказаться от строительства.
После о проекте заговорил и депутат от мажоритарного округа города Кутаиси, в котором недавно прошла многотысячная акция против проекта.
В ответ на это председатель парламента Арчил Талаквадзе заявил, что у парламента есть все возможности для обсуждения проекта и заверил коллег, что правительство не откажется ответить на вопросы.
Талаквадзе предложил депутатам на пленарном заседании 5 марта вызвать не министра МВД, как планировалось ранее, а других членов Кабмина [предположительно Министра экономики, инфраструктуры или окружающей среды].
Спикер призвал депутатов провести консультации и за два дня организовать формат, в рамках которого граждане получат больше информации о Намахвани ГЭС.
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