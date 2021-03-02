

Инфляция в феврале составила 3,6%

02.03.2021 18:13





По данным Грузстата, в феврале годовая инфляция в стране составила 3,6%, но этот показатель является лишь результатом манипуляций цифрами, когда подорожавшая энергия объявляется подешевевшей из-за временных государственных субсидий.



Без учета этого, инфляция составила бы 5,4%.



Этот своеобразный способ статистического подсчета был взят на вооружение Грузстата совсем недавно, и суть его состоит в том, что тариф на электроэнергию, который в зависимости от регионов и уровня потребления вырос на 20-24%, объявлен подешевевшим, так как его часть выплачивается из государственных субсидий.



Правительство взяло на себя дотацию энергопотребления некоторыми видами бизнеса, например, хлебзаводами или предприятиями, производящими продукты питания на год, однако эти субсидии касаются только крупных компаний. Кроме того, правительство выделило субсидии на оплату коммунальных услуг для населения, но – сроком на 4 месяца.



Соответственно, обе меры являются сугубо социальными, и носят временный характер, и никак не могут считаться частью долговременного тарифа. Однако Грузстат подсчитал именно так, поэтому официально получилось, что газ и электроэнергия не только не подорожали, но даже подешевели.



В итоге инфляция официально сократилась на 1,85%, и составила 3, 5% вместо 5,4%.



В реальности, субсидирование происходит за счет денег налогоплательщиков, и это не какой-либо подарок или благотворительность, а главное – даже эти субсидии – сугубо временные, и по большому счету на уровень инфляции не влияют.



Параллельно продолжается рост цен на все виды товаров и услуг - по состоянию на февраль 2021 года в сравнении с февралем 2020-го, подсолнечное масло подорожало на 34, 3%, сахар на 14,1%, кофе и чай на 12,4%, рыба на 10,6%, хлеб на 8,7%.



В общем показателе инфляции 2, 03% составляет продовольствие, и лишь около трети – подорожание других видов товаров и услуг.



Параллельно с продуктами питания на 9,8% подорожали услуги здравоохранения, мебель и предметы быта – 12,3%, алкоголь и табак – 8,1%.



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