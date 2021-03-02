

Подорожала стоимость поездки из Батуми в Тбилиси на маршрутке

02.03.2021 23:05





Подорожала стоимость поездки на маршрутном такси из Батуми в другие города страны. Регулярное междугороднее сообщение в Грузии было восстановлено с 25 февраля.



Как сообщает местное издание «Батумелеби», сегодня, 2 марта, расценки на поездки в маршрутках, выходящих со Старого автовокзала в Батуми были следующими:



Батуми – Тбилиси 25 лари

Батуми – Кутаиси 15 лари

Батуми – Хуло 8 лари

Батуми – Шуахеви 4 лари (не изменилось)

Батуми – Кеда 50 лари

Батуми – Поти 8 лари

Водители маршуток объясняют, что повышение цен на поездки вызвано повышением цен на топливо. Кроме того, количество пассажиров снизилось на 70%.



До эпидемии коронавируса поездка из Батуми в Тбилиси на маршрутном такси стоил 20 лари, то есть цена повысилась на 5 лари. На других направлениях цена за проезд увеличилась только на 1 или 2 лари.



Последняя маршрутка из Батуми в Тбилиси отходит со Старого автовокзала в 14 часов. Позже водители не выезжают, так как дорога занимает шесть часов и транспорт с пассажирами не успевает закончить маршрут до 21:00 – наступления комендантского часа.



Что касается Нового автовокзала, то компания «Метро» — одна из крупнейших по перевозу пассажиров на рейсовых автобусах, пока не возобновила свою работу.



«Если раньше нам хватало горючего на 150 лари, то сейчас такой же объем бензина стоит 250 лари. Также довольно чувствительно выросли цены на автомобильные запчасти. Что остается делать нам, водителям? Сегодня я везу в Тбилиси трех человек, не больше. Все подорожало, мы же должны покрыть хотя бы расходы на бензин? Но иногда и это не получается», сообщил журналистам водитель маршрутки Батуми-Тбилиси Борис Асанидзе.



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