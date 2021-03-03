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В 2020 году план приватизации госимущества выполнен на 106%


03.03.2021   13:59


В 2020 году с целью продажи государственных предприятий было объявлено 3 аукциона. Об этом сообщили в Национальном агентстве госимущества Грузии.

Как заявляют в ведомстве, в прошлом году один из трех аукционов, объявленных с целью продажи государственных предприятий, сорвался.

Что касается плана приватизации госимущества, в 2021 году в госбюджет планируется аккумулировать 150 млн лари. Вместе с тем, в Национальном агентстве госимущества заявляют, что в 2020 году утвержденный план бюджета был выполнен на 106% и на счет Национального агентства госимущество в результате приватизации государственного имущество мобилизовано 130 485 115 лари.

Для справки, в текущем году планируется приватизировать до 50 государственных предприятий. По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии, одним из направлений восстановления экономики является приватизация госимущества. Как отметила Турнава в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», через месяц государство предложит бизнесу 10, а в течение года до 50 предполагаемых к продаже государственных предприятий.

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