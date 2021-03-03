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Участники программы по трудоустройству в Германии не лишатся статуса соцнезащищенного лица


03.03.2021   18:10


По данным Министерства по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, граждане, уехавшие по трехмесячной программе трудоустройства в Германию, не будут лишены статуса социально незащищенного лица.

«Граждане Грузии, которые едут в Германию в рамках программы легального трудоустройства и имеют статус социально незащищенных, не потеряют этот статус.

Участие в программе легального трудоустройства в Германии не является основанием ни для приостановления статуса, ни для проверки баллов начисленных семье. Напоминаем, что с 1 апреля граждане Грузии смогут легально работать в Германии. Регистрация уже началась, и на соответствующем регистрационном портале уже зарегистрировано до 95 тысяч заявителей », — сообщили в министерстве.

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