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Участники программы по трудоустройству в Германии не лишатся статуса соцнезащищенного лица
03.03.2021 18:10
По данным Министерства по делам вынужденно перемещённых лиц из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, граждане, уехавшие по трехмесячной программе трудоустройства в Германию, не будут лишены статуса социально незащищенного лица.
«Граждане Грузии, которые едут в Германию в рамках программы легального трудоустройства и имеют статус социально незащищенных, не потеряют этот статус.
Участие в программе легального трудоустройства в Германии не является основанием ни для приостановления статуса, ни для проверки баллов начисленных семье. Напоминаем, что с 1 апреля граждане Грузии смогут легально работать в Германии. Регистрация уже началась, и на соответствующем регистрационном портале уже зарегистрировано до 95 тысяч заявителей », — сообщили в министерстве.
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