

Ассоциация налогоплательщиков – о спаде экономики в январе

04.03.2021 11:43





«В январе 2021 года спад экономики Грузии составил 11%, и это свидетельство того, что страна находится в очень сложном положении. А те, кто работает в бизнесе, знают об этом и без официальной статистики» - заявил глава Ассоциации налогоплательщиков Грузии Сандро Ратиани.



По его слова, 11%-ный спад – это причина поднимать тревогу, так как обещания правительства принять те или иные меры – не работают и желаемых результатов не приносят.



«Для выхода из этой ситуации недостаточно просто сидеть и ждать, что все само собой утрясется, необходимо принимать радикальные, фундаментальные меры. Смягчение ограничений на этом пути очень важно, но этого недостаточно. В противном случае, в 2021 году никакого улучшения в экономике не будет, да и в 2022-м тоже» - заявил он.



По его словам, двузначный спад показывает, что экономика страны деградирует и идет к катастрофе, и в первую очередь это вызвано как раз карантинными мерами, закрытием границ, вынужденной остановки целых секторов экономики.



«Сегодня многие компании находятся на грани банкротства, многие уже разорились, соответственно, и экономика не растет. Если все так и продолжится, то банкротство и закрытие компаний пример массовый характер» - заявил глава Ассоциации налогоплательщиков.



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