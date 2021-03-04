

В Тбилиси задействована программа субсидирования ресторанного бизнеса малой и средней величины

04.03.2021 12:05





В Тбилиси задействована программа субсидирования для малого и среднего ресторанного бизнеса. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на заседании правительства Грузии.



Как заявляет Ираклий Гарибашвили, финансовая помощь для объектов определяется ​​в размере 5 тысяч лари, а в случае оперирования одним юридическим лицом более, чем одним рестораном, финансирование составляет 10 тысяч лари.



«По инициативе мэра Тбилиси представлен следующий вопрос. Как известно, пандемия нанесла ущерб практически всем отраслям экономики, кризис создал особую проблему туристическому сектору и тем объектам питания, которые зависят от потока туристов.



Сегодня на заседании правительства мы обсудим соответствующую инициативу, связанную со следующим вопросом. Разработаны критерии, в соответствии с которыми, в рамках антикризисного плана программы поддержки малого и среднего бизнеса, для смягчения ущерба, вызванного пандемией, и для стимулирования экономики задействована программа субсидирования находящегося в Тбилиси ресторанного бизнеса малой и средней величины.



Финансовая помощь для объектов определяется ​​в размере 5 тысяч лари, в случае оперирования одним юридическим лицом более, чем одним рестораном, финансирование составляет 10 тысяч лари. Правительство готово поддержать данную инициативу мэрии», - заявляет премьер.



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