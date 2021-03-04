

Правительство начинает работу над долгосрочным планом экономического развития

04.03.2021 12:09





Вызов для нашего населения после оккупации — это экономика, нищета, безработица, бедность, и мы должны направить общие усилия именно в этом направлении. Наш главный акцент должен быть направлен именно на решение этой проблемы, а не на бессмысленные, безрассудные политические ссоры и противостояния, — об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Как заявил глава правительства на сегодняшнем заседании правительства, в стране существуют серьезные проблемы с точки зрения бедности, которые необходимо постепенно решать в ближайшие годы.



«Одним из наших главных приоритетов будет разработка и представление долгосрочного плана экономического развития. Сегодня на заседании правительства мы утвердим создание государственной комиссии, которая будет работать над упомянутым планом экономического развития в течение ближайших трех месяцев и представит первый документ в конце мая. В комиссии примут участие все заинтересованные лица, в том числе представители частного сектора, приглашенные эксперты. Наша задача будет заключаться в том, чтобы как можно скорее положить конкретный долгосрочный план развития по каждому направлению», — заявил Гарибашвили.













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