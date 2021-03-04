

Будет запущена программа субсидирования малого и среднего ресторанного бизнеса в Тбилиси

04.03.2021 13:05





Будет запущена программа субсидирования малого и среднего ресторанного бизнеса в Тбилиси. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.



По словам Ираклия Гарибашвили, эта инициатива принадлежит мэру столицы Кахе Каладзе.



Согласно инициативе, финансовая помощь объектам была определена ​​в размере 5 000 лари, а если у юридического лица есть более одного ресторана, финансирование составляет 10 000 лари.



«Как известно, пандемия нанесла урон практически всем отраслям экономики. Кризис создал особую проблему для туристического сектора и объектов питания, зависящих от потока туристов, и сегодня на заседании правительства мы обсудим соответствующую инициативу по следующему вопросу. В соответствии с антикризисным планом и программой поддержки малого и среднего бизнеса были разработаны критерии для уменьшения ущерба, нанесенного пандемией, и стимулирования экономики, а также была запущена программа субсидирования для малого и среднего ресторанного бизнеса в Тбилиси. Финансовая помощь объектам была определена ​​в размере 5 000 лари, а если у юридического лица есть более одного ресторана, финансирование составляет 10 000 лари. Конечно, центральное правительство готово поддержать эту инициативу мэрии», — заявил Гарибашвили.



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