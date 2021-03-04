

В феврале количество получателей 200-ларовой помощи увеличилось на 33,268 человек

04.03.2021 14:53







Государственное агентство содействия занятости Грузии сообщает, что в феврале компенсация в размере 200 лари была начислена 139,348 лицам на общую сумму 27,869,600 лари.



В агентстве отмечают, что деньги получат на 33,268 человек больше, чем в январе.



Перечисление помощи в размере в размере 200 лари за февраль началось с 1 марта. По состоянию на январь, по данным агентства, компенсация была перечислена 106,080 лицам на общую сумму 21,216,000 лари.



Компенсация выплачивается гражданам при условии если:



Граждане были трудоустроены в течение как минимум двух месяцев в период с января по ноябрь 2020 года и получали зарплату. Эти положения должны подтверждаться декларациями нанимателя, поданными до 1 января 2021 года.



В течение как минимум одного месяца в период с декабря 2020 года по февраль 2021 года отвечающие пункту «а» лица не получали зарплату (в том числе из-за прекращения или приостановки трудовых отношений). Здесь подразумеваются и те, кто находился в отпуске по беременности, родам и уходу за ребенком. Все эти лица также имеют право на компенсацию в размере 200 лари.



Списки граждан, которые отвечают этим критериям, Минфину должны предоставлять работодатели. Регулярно в течение полугода, до 20-го числа каждого месяца.



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