

WizzAir будет летать из Кутаиси по 20 направлениям

04.03.2021 15:05





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава говорила на брифинге в администрации правительства о динамике после возобновления регулярных авиарейсов.



По словам министра, полеты возобновили несколько авиакомпаний, а также еще несколько бюджетных авиакомпаний заходят на авиарынок Грузии.



«Я хочу предоставить небольшой отчет нашему населению. Как вы знаете, с 1 февраля решением Межведомственного координационного совета мы отменили ограничения на международные полеты, в частности, на регулярные. Сегодня у нас следующая картина: «Международные авиалинии Украины» с февраля возобновили полеты в Грузию с частотой два рейса в неделю, Fly Dubai — четыре рейса в неделю, Air Arabia — два рейса в неделю, а с середины марта добавится авиакомпания «Бута Эйрвейс» , которая будет выполнять рейсы по направлению Баку-Тбилиси-Баку, три раза в неделю. Это низкобюджетная авиакомпания. Также будут летать «ЭйрАстана» и казахская бюджетная авиакомпания «Флай Аристан», — заявила Натия Турнава.



По её словам, в результате отмены ограничений на полеты некоторые авиакомпании увеличили частоту полетов.



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