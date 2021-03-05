

Натия Турнава и Леван Давиташвили встретятся с «защитниками ущелья Риони»

05.03.2021 18:41





Министр экономики Грузии Натия Турнава и министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Леван Давиташвили встретятся с «защитниками ущелья Риони».



До этого министры в Цагери обсудили с местным населением вопрос строительства «Навахвани ГЭС».



По словам Натии Турнава, встреча с местным населением была в целом очень хорошей и деловой.



«В виду того, что на этой встрече не присутствовали т.н. защитники ущелья Риони, мы с моим коллегой, Леваном Давиташвили приняли решение отправиться к ним, встретиться с этими людьми и согласовать приемлемые для них формат и место встречи», - заявила Турнава по завершении встречи с местным населением в связи с проектом «Намахвани ГЭС» в Цагери, которая с участием двух министром была проведена по поручению премьер-министра Грузии.



По ее словам, в первую очередь, они хотят им сказать, об их действительно большом желании поговорить с ними. «Сожалеем, что из-за формата они не захотели приехать в Цагери, и мы понимаем их, что необходим открытый формат. Соответственно, и вы видите, что мы решили, чтобы и медиа полностью присутствовала на встрече. Сейчас отправляемся на место, к палаткам, где люди столько дней выражают свой протест и, наверное, договоримся с ними о формате следующей встречи, более, скажем так, в подготовленной обстановке, с участием экспертов с обеих сторон, что обсудить проблемные вопросы», - заявила глава Минэкономики.



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