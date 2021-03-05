

Часть открывшихся ресторанов закрылась сразу же

05.03.2021 19:22





«После того, как ресторанам было разрешено возобновить работу, часть из них решила подождать до лучших времен, а те, которые открылись, снова закрываются один за другим. Если сравнить с 2019 годом, 50% ресторанов вообще уже не существует, и они никогда не откроются» - заявил вице-президент Ассоциации ресторанов Грузи и Шота Бурджанадзе.



По его словам, даже ресторанные сети, которые более устойчивы, чем обычные заведения, вынуждены закрывать филиалы – на сегодняшний день работает только 40% сетевых ресторанов.



«До начала пандемии на рынке работало до 10 000 объектов – ресторанов, баров, кондитерских, кафе, и т.д. После начала пандемии мы предупреждали правительство о необходимости принятия ряда обязательных решений, без которых не меньше половина из этих 10 000 заведений не дожили бы до завершения пандемии. К сожалению наши прогнозы оправдались – после первой волны пандемии 50% ресторанов прекратили существование и не открылись. Остальным пришлось сократить число сотрудников, что касается ресторанных сетей, то им пришлось закрывать филиалы, и из них лишь 40% продолжают работать» - заявил он.



По его словам, служба доставки есть только у 700 заведений из 10 000, соответственно, выжить за счет этого сервиса удастся немногим. При этом, если все продолжится так, как сейчас, к концу пандемии останется только 2% от общего числа ресторанов.



«Большие рестораны закрываются потому, что не могут работать в условиях пандемии и запрета на свадьбы, поминки, дни рождения, и другие многолюдные мероприятия. Соответственно, многие из них пока не открылись, так как это не имеет никакого смысла. На рынке сейчас в основном оперируют малые и средние заведения. Второй локдаун добил то, что осталось после первого, и если все продолжится как сейчас, то выживет не более 2% ресторанов» - заявил он.



По его словам, главной проблемой ресторанного бизнеса в условиях пандемии является необходимость продолжать в обычном режиме выплату арендной платы – работы нет, дохода нет, но это не освобождает от финансовых обязательств в отношении владельцев площадей – именно поэтому и закрываются рестораны.



«95% заведений арендуют помещения, и многие из них сейчас вынуждены оставлять их, поскольку не имеют никакой возможности все оплачивать как полагается. Кроме того, полностью закрыты все рестораны, бары, и кафе в туристических зонах, в особенности в Тбилиси, так как большинство из ни рассчитаны на иностранцев. Соответственно, у них нет никаких шансов на выживание до тех пор, пока страна полностью не откроется и туризма не будет восстановлен» - заявил вице-президент Ассоциации ресторанов.





По его словам, для многих, кто сегодня прекратил работу возвращение на рынок будет невозможно даже после полного восстановления туристического сектора.



«Те, кто закрыли рестораны из-за неуплаты аренды, скорее всего не смогут снова вернутся туда же, где работали раньше. Вероятно, там начнут работать другие. Но аренда – это лишь часть проблемы. Сейчас в Тбилиси закрыто немало ресторанов, у которых своя площадь и они могут сэкономить на аренде. На набережной, в центре, в туристических зона – везде вы увидите закрытые рестораны, которые продаются, но их некому покупать» - заявил Шота Бурджанадзе.



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