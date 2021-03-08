

«Детектор растрат»: компании, связанные с депутатом ГМ, выигрывают многомилионные тендеры

08.03.2021 17:43

"СОВА"



Две компании, связанные с депутатом городского совета Вани Бичико Паикидзе в 2017-2020 годах выиграли тендеры на общую сумму в 29 миллионов лари (более 8,7 млн. долларов по действующему курсу). Информацию об этом на своей Facebook странице распространяет неправительственная организация «Детектор растрат».



По данным НПО, Бичико Паикидзе занимает должность в городском совете с 2017-го года. Впрочем, и до того, как стать депутатом имя Паикидзе фигурировало в ряде компаний, выигрывающих многомиллионные государственные тендеры.



«В основанной в 2013 году ООО «Джорджиан энерджи» Бичико Паикидзе в разное время владел 25% и 50% акций. С 2014 года эта компания приняла участие в 25 государственных тендерах, выиграв 6 на общую сумму в почти 7 миллионов лари (более 2,1 млн. по действующему курсу). Во всех этих случаях фигурировали разные государственные органы, например: Министерство регионального развития и инфраструктуры, Хашурский муниципалитет, Tbilservice Group», — читаем в заявлении.



«С 2018 года депутат участвует в государственных тендерах через основанную им в 2012-м году компанию B.P. Trans, которая до 2019-го не участвовала ни в одной закупке. В 2019-2020 годах эта компания выиграла 4 из 7 государственных тендеров. По этим 4 тендерам она должна получить от государства в общей сложности 22 005 115 лари (более 6,6 млн. долларов по действующему курсу). Она уже получила аванс в размере 4 223 454 лари (более 1,27 млн. долларов по действующему курсу) за частично выполненные работы», — сообщают в НПО.



По информации «Детектора растрат», одним из крестных отцов сына Бичико Паикидзе является действующий глава СГБ Григол Лилуашвили, а другим — заместитель главы СГБ Гига Николеишвили. В 2016 году Бичико Паикидзе и директор одной из его компаний пожертвовали «Грузинской мечте» 72 тысячи лари (более 21 тысячи долларов по действующему курсу).



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