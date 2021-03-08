

Только 20% полноценной работы – что говорят владельцы кафе в Грузии

08.03.2021 22:49





С 8 марта в Грузии отменили очередное ограничение — кафе и рестораны теперь могут принимать посетителей в помещениях.



При этом, объектам питания запрещается работать в выходные дни, а также использовать в помещении живую музыку.



По словам основателя ассоциации ресторанов Грузии Шоты Бурджанадзе, остающиеся ограничения не позволяют кафе и ресторанам работать в полную силу. Также главной помехой для ресторанного бизнеса остается «комендантский час» — ограничение на передвижение в ночное время.



«На самом деле это только 20% полноценной работы. У нас нет возможности работать полноценно, нам мешают комендантский час и локдаун в выходные дни», — сказал Бурджанадзе в интервью телекомпании «Рустави-2».



Владельцы открывшихся объектов питания должны раз в две недели проводить тестирование своих сотрудников. Кроме того, им необходимо контролировать соблюдение рекомендаций Минздрава: за один столик нельзя сажать больше шести человек.



Представители властей и эпидемиологи заявляют, что отмена комендантского часа пока не планируется.



Кроме того, сегодня было отменено еще одно ограничение — с 8 марта торговые центры и ярмарки могут работать в выходные дни.



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