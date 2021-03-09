

Натия Турнава о «НамахванГЭС» - Мы сделаем все для создания доверия к проекту

09.03.2021 12:35





Сегодня я обязательно буду говорить о том, насколько важно развитие местных гидроресурсов, - об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава перед началом намеченного в парламенте заседания по поводу ГЭС.



По словам министра, первостепенной задачей является то, чтобы вопросы и проблемы местного населения были лучше решены в рамках проекта «НамахванГЭС».



«По поручению премьера, я и Леван Давиташвили начали очень активную коммуникацию с местным населением и в целом с широкой общественностью, с экспертами. Мы встретились с жителями Цагерского муниципалитета, а также побывали непосредственно в ущелье и встретились с участниками протестной акции.



Сегодня здесь у нас будет предметный разговор, и эту дискуссию мы вновь продолжим в открытом формате. Наша задача, чтобы в первую очередь вопросы и проблемы местного населения были лучше решены в рамках проекта «НамахванГЭС».



Также, мы все сделаем для создания доверия к проекту, и сегодня я обязательно буду говорить о том, насколько важно развитие местных гидроресурсов для того, чтобы растущая экономика Грузии не зависела от импорта и у нас была независимая и сильная национальная экономика», - отметила Турманидзе.



Для справки, в связи со строительством гидроэлектростанций в Рача-Лечхуми сегодня на совместном заседании комитетов по отраслевой экономике и экономической политике и по защите окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии заслушают министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию и министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили.



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