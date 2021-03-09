|
|
|
Натия Турнава о «НамахванГЭС» - Мы сделаем все для создания доверия к проекту
09.03.2021 12:35
Сегодня я обязательно буду говорить о том, насколько важно развитие местных гидроресурсов, - об этом заявила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава перед началом намеченного в парламенте заседания по поводу ГЭС.
По словам министра, первостепенной задачей является то, чтобы вопросы и проблемы местного населения были лучше решены в рамках проекта «НамахванГЭС».
«По поручению премьера, я и Леван Давиташвили начали очень активную коммуникацию с местным населением и в целом с широкой общественностью, с экспертами. Мы встретились с жителями Цагерского муниципалитета, а также побывали непосредственно в ущелье и встретились с участниками протестной акции.
Сегодня здесь у нас будет предметный разговор, и эту дискуссию мы вновь продолжим в открытом формате. Наша задача, чтобы в первую очередь вопросы и проблемы местного населения были лучше решены в рамках проекта «НамахванГЭС».
Также, мы все сделаем для создания доверия к проекту, и сегодня я обязательно буду говорить о том, насколько важно развитие местных гидроресурсов для того, чтобы растущая экономика Грузии не зависела от импорта и у нас была независимая и сильная национальная экономика», - отметила Турманидзе.
Для справки, в связи со строительством гидроэлектростанций в Рача-Лечхуми сегодня на совместном заседании комитетов по отраслевой экономике и экономической политике и по защите окружающей среды и природных ресурсов парламента Грузии заслушают министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию и министра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Левана Давиташвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна