

Треть потребляемой в Грузии энергии приходится на импорт

09.03.2021 13:39





«Экономика росла очень быстро последние десять лет, но строительство гидроэлектростанций отстает от этого процесса. Из-за ряда проблем, в том числе из-за кампаний протеста против возведения ГЭС. Если в 2010 году импорт электроэнергии составлял немногим более 200 миллионов киловатт-часов, то теперь мы должны импортировать 1,6 миллиарда киловатт-часов, то есть в восемь раз больше. Добавьте к этому 3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, вырабатываемой тепловыми электростанциями, зависящими от поставок газа. Получается, что более трети нашего потребления уже зависит от импорта», - об этом заявила министр экономики и устойчивого развития на совместном заседании Комитетов по отраслевой экономике и экономической политике и окружающей среды и природных ресурсов.



«Это означает, что в следующие 10 лет наше потребление практически удвоится с нынешних 12,6 миллиардов киловатт-часов до как минимум до 21-22 миллиардов киловатт-часов. Мы должны принять решение, где взять эти дополнительные 32 миллиарда киловатт-часов, которые нам понадобятся для поддержания высоких темпов экономического роста и повышения уровня жизни населения. Будет ли это электричество, вырабатываемое на наших местных гидроэлектростанциях, а это энергия на сумму около 1,5 миллиарда долларов, что останется в Грузии», - сказала Турнава.



Напомним, что сегодня депутаты заслушают отчет министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава и министра окружающей среды Левана Давиташвили о Намахванской ГЭС.



Для справки, 10 135 граждан подали в парламент петицию о строительстве гидроэлектростанции в Рача-Лечхуми с требованием опубликовать детали соглашения, подписанного между строительной компанией «Энка» и министерством экономики



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