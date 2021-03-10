

Мэрия Тбилиси выделит 2 млн лари на помощь трудозанятым в области электронной музыки и клубной культуры

10.03.2021 12:47





По заявлению мэра Тбилиси Кахи Каладзе, трудозанятые в области электронной музыки и клубной культуры смогут воспользоваться пакетом помощи. Об этом Каладзе сообщил на заседании столичного правительства.



Как заявил Каха Каладзе, пакет помощи определен в размере 2 млн лари. Этим пакетом смогут воспользоваться 500 деятелей, в том числе диджеи и другие работники этой отрасли.



«Пандемия нанесла ущерб всем отраслям экономики, в том числе одному из исключительных направлений культуры и творческой индустрии – электронной музыке и экосистеме клубной культуры.



По решению муниципалитета, в рамках проекта ночной экономики, мы пообщались с людьми, работающими в этом секторе, и решили предложить им пакет помощи, который по сумме будет 2 млн лари. Воспользоваться этим пакетом смогут минимум 500 деятелей. Речь идет о диджеях и других людях, работающих в этой отрасли. Более 50-ти организаций.



Пакет финансовой помощи в первую очередь будет полезен для музыкантов, артистов и технического персонала.



Для пространств электронной музыки предполагается полная и частичная поддержка в плане арендных сумм. Для юридических лиц, работающих в этой сфере, на основании определенных критериев, будет поддержка по коммунальным, а также, с учетом эпидемиологической обстановки, в летний период начнутся безопасные восстановительные работы», - заявляет Каладзе.



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