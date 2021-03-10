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До конца года в Тбилиси полностью заменят т.н желтые микроавтобусы


10.03.2021   12:51


«До конца года в Тбилиси будет полностью обновлен парк микроавтобусов», — заявил на сегодняшнем заседании правительства тбилисского муниципалитета Каха Каладзе.

По его словам, согласно транспортной политике, в столице будет работать только 1000 новых маршрутных такси, а остальные маршруты будут обслуживать 8-метровые автобусы.

По словам мэра Тбилиси, в рамках транспортной политики, в Тбилиси ведется процесс замены т.н желтых микроавтобусов.

«Транспортная политика состоит из множества компонентов. Самое главное — обновить существующий парк и полностью заменить старые автобусы. Этот процесс уже начался. Автобусы закуплены и ждем их поставки. Дополнительно, мы хотим завезти около 180 единиц 8-метровых и 200 единиц 18-метровых автобусов», — заявил Каха Каладзе.

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