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До конца года в Тбилиси полностью заменят т.н желтые микроавтобусы
10.03.2021 12:51
«До конца года в Тбилиси будет полностью обновлен парк микроавтобусов», — заявил на сегодняшнем заседании правительства тбилисского муниципалитета Каха Каладзе.
По его словам, согласно транспортной политике, в столице будет работать только 1000 новых маршрутных такси, а остальные маршруты будут обслуживать 8-метровые автобусы.
По словам мэра Тбилиси, в рамках транспортной политики, в Тбилиси ведется процесс замены т.н желтых микроавтобусов.
«Транспортная политика состоит из множества компонентов. Самое главное — обновить существующий парк и полностью заменить старые автобусы. Этот процесс уже начался. Автобусы закуплены и ждем их поставки. Дополнительно, мы хотим завезти около 180 единиц 8-метровых и 200 единиц 18-метровых автобусов», — заявил Каха Каладзе.
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