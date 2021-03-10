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У Фонда развития Тбилиси новый руководитель
10.03.2021 13:37
Леван Джгаркава возглавит Фонд развития Тбилиси. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.
Джгаркава ранее занимал пост главы Дидубийского района, до этого возглавлял Службу инспекции мэрии Тбилиси, в том числе в период сноса домов в столичном поселении Африка.
Как заявил Каладзе бывший руководитель Фонда развития покинул пост и перешел работать в частный сектор.
«Александр Тогонидзе, до сих пор возглавлявший Фонд развития Тбилиси, переходит в частный сектор, в бизнес. Хочу поблагодарить его за работу и пожелать успехов. Представляю Левана Джгаркава кандидатом на должность директора Фонда, который раньше занимал должность главы Дидубийского района. Хочу пожелать и ему успехов.
Леван Джгаркава имеет большой опыт, он работал по многим направлениям, руководил крупными компаниями, и я уверен, что он будет таким же успешным, как Александр Тогонидзе», — сказал мэр Тбилиси.
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