

У Фонда развития Тбилиси новый руководитель

10.03.2021 13:37





Леван Джгаркава возглавит Фонд развития Тбилиси. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.



Джгаркава ранее занимал пост главы Дидубийского района, до этого возглавлял Службу инспекции мэрии Тбилиси, в том числе в период сноса домов в столичном поселении Африка.



Как заявил Каладзе бывший руководитель Фонда развития покинул пост и перешел работать в частный сектор.



«Александр Тогонидзе, до сих пор возглавлявший Фонд развития Тбилиси, переходит в частный сектор, в бизнес. Хочу поблагодарить его за работу и пожелать успехов. Представляю Левана Джгаркава кандидатом на должность директора Фонда, который раньше занимал должность главы Дидубийского района. Хочу пожелать и ему успехов.



Леван Джгаркава имеет большой опыт, он работал по многим направлениям, руководил крупными компаниями, и я уверен, что он будет таким же успешным, как Александр Тогонидзе», — сказал мэр Тбилиси.



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