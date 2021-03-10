Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

У Фонда развития Тбилиси новый руководитель


10.03.2021   13:37


Леван Джгаркава возглавит Фонд развития Тбилиси. Об этом сообщил мэр города Каха Каладзе.

Джгаркава ранее занимал пост главы Дидубийского района, до этого возглавлял Службу инспекции мэрии Тбилиси, в том числе в период сноса домов в столичном поселении Африка.

Как заявил Каладзе бывший руководитель Фонда развития покинул пост и перешел работать в частный сектор.

«Александр Тогонидзе, до сих пор возглавлявший Фонд развития Тбилиси, переходит в частный сектор, в бизнес. Хочу поблагодарить его за работу и пожелать успехов. Представляю Левана Джгаркава кандидатом на должность директора Фонда, который раньше занимал должность главы Дидубийского района. Хочу пожелать и ему успехов.

Леван Джгаркава имеет большой опыт, он работал по многим направлениям, руководил крупными компаниями, и я уверен, что он будет таким же успешным, как Александр Тогонидзе», — сказал мэр Тбилиси.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна