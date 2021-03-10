|
|
|
В Баку предложили провести бизнес-форум Турция-Грузия-Азербайджан
10.03.2021 13:46
В Баку предложили провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов Азербайджана, Грузии и Турции.
Обмен мнениями по решению организационных вопросов для проведения мероприятия состоялся в ходе встречи посола Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамедом Мусаевым.
В ходе разговора грузинский дипломат предложил азербайджанской стороне провести бизнес-форум в рамках встречи азербайджано-грузинской экономической комиссии.
В свою очередь, Мусаев, отметив важность продолжения деловых связей в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан, предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов всех трех стран.
Посол в ответ приветствовал такую идею и выдвинул свои предложения относительно дальнейшего сотрудничества. Он также довел до внимания, что в настоящее время идет подготовка к рабочему визиту премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан, запланированному на ближайшее время.
Ираклий Гарибашвили возглавил грузинское правительство 22 февраля после ухода в отставку своего предшественника Георгия Гахария.
Читать далее: https://az.sputniknews.ru/economy/20210310/426422296/azerbaijan-georgia-turkey-sotrudnihestvo.html
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна