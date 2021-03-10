

В Баку предложили провести бизнес-форум Турция-Грузия-Азербайджан

10.03.2021 13:46





В Баку предложили провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов Азербайджана, Грузии и Турции.



Обмен мнениями по решению организационных вопросов для проведения мероприятия состоялся в ходе встречи посола Грузии в Азербайджане Зураба Патарадзе с президентом Конфедерации предпринимателей Азербайджана (КПА) Мамедом Мусаевым.



В ходе разговора грузинский дипломат предложил азербайджанской стороне провести бизнес-форум в рамках встречи азербайджано-грузинской экономической комиссии.



В свою очередь, Мусаев, отметив важность продолжения деловых связей в трехстороннем формате Турция-Грузия-Азербайджан, предложил провести совместный бизнес-форум с участием бизнесменов всех трех стран.



Посол в ответ приветствовал такую идею и выдвинул свои предложения относительно дальнейшего сотрудничества. Он также довел до внимания, что в настоящее время идет подготовка к рабочему визиту премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан, запланированному на ближайшее время.



Ираклий Гарибашвили возглавил грузинское правительство 22 февраля после ухода в отставку своего предшественника Георгия Гахария.







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