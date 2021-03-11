

«Georgian Manganese», Варцихе ГЭС и биткоины – грузинское имущество попавшего под санкции Игоря Коломойского

11.03.2021 11:47







Несколько дней назад администрация США утвердила санкции против украинского миллиардера Игоря Коломойского. Ему запретили въезд на территорию США, что, по заявлению госсекретаря США Энтони Блинкена, связано с действиями олигарха против поддерживаемых Западом реформ в Украине.



По оценке Forbes, состояние Коломойского составляет 1,2 миллиарда долларов США, таким образом, он занимает шестое место в списке богатейших граждан Украины. До 2015 года Коломойский занимал пост губернатора Днепропетровска. Свое имущество бизнесмен скопил в начале 1990-х годов, основав ПриватБанк. Банк был ведущим финансовым учреждением в Украине и на него приходились 1/3 украинских депозитов. В 2016 году правительство Украины на основании результатов многолетнего расследования по делу отмывания денег, отстранило Коломойского и его делового партнера Геннадия Бололюбова из ПриватБанка и национализировало его. В 2017 году по принятому решению, Британский суд постановил заморозить принадлежащие Коломойскому и его деловому партнеру Геннадию Боголюбову активы на сумму 2,5 миллиарда долларов США. Параллельно с этими процессами миллиардер покинул страну и переехал в Швейцарию, однако после избрания Владимира Зеленского президентом вернулся в Украину.



Значительная часть имущества Игоря Коломойского находится в Грузии:



Деятельность Игоря Коломойского в Грузии начинается с 2006 года с «ТаоПриватБанка» (далее «ПриватБанк»). Этот банк на грузинском рынке действовал до конца 2014 года, и его 91% доли принадлежали Коломойскому и Боголюбову. В конце 2014 года «Банк Грузии» купил этот банк за 92 миллиона лари. К моменту реализации кредитный доход «ПриватБанка» составлял 100 миллионов лари в год.



«Джеорджиан манганез» («Georgian Manganese») и каскад Варцихе ГЭС



«Джеорджиан манганез» является одним из крупнейших горнодобывающих и ферромагнитных производителей в Грузии. Компания объединяет несколько крупных объектов, в том числе Зестафонский завод ферросплавов, который производит конечную продукцию компании - ферромарганец. В состав группы входят Чиатурский горно- обогатительный комбинат и Варцихе ГЭС, а из выработанной на ней энергии, происходит добыча и производство продукции.



Компания свою деятельность в Грузии начала с 2006 года. 11 ноября 2006 года на открытом аукционе, проведенном Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов, вместе с правом добычи полезных ископаемых на Чиатурском марганцевом месторождении были проданы и активы ОАО «Чиатурманганец». Победителем аукциона стала компания Georgian Manganese Holding Limited, которая до этого стала владельцем Зестафонского завода ферросплавов и каскада Варцихе ГЭС.



В это время владельцем компании был британский «Стемкор». Вскоре «Стемкор» продал данный бизнес «Приват группе» Коломойского.



Юридически владельцем «Джеорджиан манганез» («Georgian Manganese») является основанная в Люксембурге грузинско-американская компания Eloise (GAA). Сам Люксембургский офис GAA является дочерней компанией одноименной компании, основанной во Флориде в США.



В 2016 году компания была оштрафована на беспрецедентную в масштабе сумму - более 400 миллионов лари, причиной этого стало пренебрежение условиями окружающей среды. В соответствии с решением суда с 2017 года для устранения причиненного ущерба был назначен специальный менеджер компании Николоз Чиковани. В результате судебного решения, для того чтобы были исправлены имеющиеся нарушения ему на это дали три года. Этим решением Игорь Коломойский был отстранен от фактического управления группой, однако остался ее владельцем. В 2020 году Тбилисский городской суд вынес повторное решение и срок полномочий специального управляющего компании Николоза Чиковани был продлен до мая 2023 года.



В течение 2019 года из Грузии было экспортировано ферросплавов на сумму 303 миллиона долларов США. Более половины этой суммы, предположительно приходится на «Джеорджиан манганез», однако точные цифры публично не известны, поскольку компания не публикует свою финансовую отчетность. Также неизвестно, каково распределение между Игорем Коломойским и фактическим руководством «Джорджиан манганез».



В связи с этим вопросом определенные указания (замечания) можно увидеть в протоколах лондонского суда – в решении от 24 февраля 2021 года говорится, что Игорь Коломойский называет бизнесмена Георгия Капанадзе одним из косвенных владельцев доли «Джорджиан манганез» и «Варцихе ГЭС». Сам Георгий Капанадзе связан с бизнес-группой, которая в настоящее время фактически управляет компанией «Джорджиан манганез».



Что касается каскада Варцихе ГЭС, согласно финансовому отчету компании, активы ГЭС на конец 2019 года составили 140 млн лари, и 95% вырабатываемой им электроэнергии поставляется на Зестафонский завод и Чиатурский горнодобывающий комбинат. В 2019 году станция выработала 727 000 миллионов киловатт-часов электроэнергии, получив таким образом доход в 9 миллионов лари.



кКрипто-майнинг и инвестиции в размере 50 миллионов долларов



Как выясняется, деятельность Игоря Коломойского в Грузии связана не только с ферросплавами, он также занимается майнингом криптовалют.



Речь идет в основанном в 2017 году ООО «Блок Пауэрзе», согласно финансовому отчету которого, в 2018 году выручка компании составила 85 млн. лари, а в 2019 году - 19 млн. лари. В 2018 году компания получила чистую прибыль в размере 49,5 миллиона лари, а в 2019 году ее убыток был 1,6 миллиона лари. Директором этой компании и владельцем 30% доли является Александр Кучухидзе, остальными ее владельцами являются лица, связанные с Игорем Коломойским. Уриэлю Лаберу принадлежит 24% доли компании (член наблюдательного совета Georgian American Alloys); Владимиру Чертоку - 23% (супругу сестры Игоря Коломойского - Ларисы) и Тимуру Миндич - 23% (бизнес партнер Коломойского).



Принадлежащий Коломойскому крипто-майнинг в Грузии является одним из вопросов, находящихся на рассмотрении судебного процесса в Лондоне. По словам представителей Игоря Коломойского, миллиардер вложил в этот проект 50 миллионов долларов. Согласно материалам суда, в процессе майнинга компания получила 3 533 биткойна, на данный момент цена этих биткойнов составляет 589 млн лари, однако стоимость этих активов была в несколько раз ниже в период их купли/продажи.





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